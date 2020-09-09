Motorinde bir indirim daha
Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş indirime gidildi. Dün yapılan indirimle birlikte 2 gün içerisinde motorinin litre fiyatındaki düşüş 38 kuruş oldu.
EKONOMİ 09.09.2020, 17:30
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Motorinin litre fiyatında 17 kuruş indirime gidildi.
İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Son indirimle motorinin litre fiyatı; Ankara'da 5,95 liradan 5,78 liraya; İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya; İzmir'de ise 5,99 liradan 5,82 liraya düşecek.
Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak motorinde dün da 21 kuruş indirim yapılmıştı.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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