Motorine 10 kuruş zam
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.
EKONOMİ 06.07.2020, 17:56
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Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,97 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,82 liradan 5,92 liraya, İzmir'de 5,92 liradan 6,02 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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