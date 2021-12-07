Motorine 66 kuruş zam geldi

Motorine bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 66 kuruş zam yapıldı.

Açıklama, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) geldi.

Açıklamada, "08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 66 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.