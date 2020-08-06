MÜSİAD Ankara ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin refahı, selameti ve devletin bekası için her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da dayanışma içerisinde olmaya gayret ettikleri kaydedildi.

Nitelikli eleman sorununu çözecek, yenilikçi ve girişimci olan üniversite eğitim politikasında, öğrencinin teorik olarak yetiştirilmesine ek sahada ve sanayi alanında pratik uygulamalarına da önem verildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yönetim ve bilişim sistemleri, bilimsel istatistikler ve nitelikli analiz çalışmaları ile öğrencilerin alanında uzman bir şekilde yetişmesi hedeflenmektedir. Araştırma ve modele yönelik uygulamalar ile kendisini hem bilgi hem de tecrübe olarak geliştiren öğrencilerin ülkemizde sanayinin nitelikli bir şekilde kalkınması, dışa bağlılığın azalması ve ihracatımızın artması için gayret sarf ederek yerli ve milli projeler oluşturmalıyız. Bu hususta sanayi ve üniversite camiasına örnek olacak bir şekilde OSTİM Teknik Üniversitesi ve MÜSİAD Ankara olarak teori ve pratiği bütünleştirmek, Ar-Ge ve projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü gerçekleştirilmiştir."