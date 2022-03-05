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MÜSİAD'dan Kripto Varlıklara İlişkin Hukuki Düzenleme Raporu

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu tarafından Kripto Varlıklara İlişkin Hukuki Düzenleme Raporu hazırlandı. Rapor, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunuldu.

EKONOMİ 05.03.2022, 13:21
MÜSİAD'dan Kripto Varlıklara İlişkin Hukuki Düzenleme Raporu

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Blokzincir ve Metaverse Çalışma Grubu tarafından kripto varlıklara ilişkin yapılacak olan kanuni düzenlemede yer alması gereken hususlar hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlandı.

Çalışma grubunun raporunda, hukuki düzenlemede yer alması elzem olan tüm hususlar yerel ve uluslararası boyutuyla ele alınıp, kripto varlıklara ilişkin mevcut yönetmeliğin uygulamadaki karşılığı, halihazırda taslak kanun metni, 28 başlık altında kripto varlıkların devlet düzenine ve ekonomisine katkısının sağlanması ile yatırımcının korunması amacıyla taslak metne ilişkin öneriler ve kanunda yer alması gereken teknik ayrıntılar, kolay ve denetimi mümkün vergisel düzenleme, ödeme sistemleri mevzuatı, SPK, Bankacılık Kanunu, MASAK yönetmeliği ve diğer kanunlarla ilintili kısımların değerlendirilmesine yer verildi.

Vergilendirmede yapıcı çözüm önerileri sunuldu

Raporda özel cüzdanlar, yurt dışı borsaları ve vergilendirme konularına da kamu kurumları ve yatırımcılar için yapıcı ve pratik çözüm önerileri sunuldu.

Yurt dışından lisans almış kripto varlık alım satım platformları için kanun tasarısında bir esneklik getirilmesi gerektiği, uluslararası geçerliliği, lisans ve denetimi olan ülkelerden lisans almış kripto varlık alım satım platformları için ayrı bir düzenleme yapılması veya bu yasa kapsamına alınması gerektiği ifade edildi.

Kripto varlığın borsada ve bankada tutulabilmesinin yanında özel cüzdanda da tutulmasının yasal zemine oturtulmasının elzem olduğu, ‘’bu benim kişisel cüzdanımdır’’ beyanının e-devletten yapılmasının özel cüzdanlara hukuki statü kazandırılması açısından önem arz ettiği belirtildi.

Kar oranlarının vergilendirilmesi kriptonun ruhuna aykırı

Birincil ve ikincil düzenlemeler ayrımına gidilmesi ve ilk düzenlemenin ana amacı borsaların düzenlenmesi olsa da, vergilendirmenin, alım esnasında yüzde 1, kripto varlığın itibari paraya çevrilmesi esnasında yüzde 1 ve toplamda yüzde 2 vergi alınmasının uygun olacağı, ilk alım ve itibari paraya çevirme dışındaki kar oranlarının vergilendirmesinin kripto varlığın ruhuna ve varlık amacına aykırı olacağı kaydedildi.

Çalışma Raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulmuş ve Bakanlığımız tarafından da ilgiyle karşılandı.

Bakanlıkla yapılan istişare toplantısında rapor sunuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 26.01.2022 tarihinde Kripto Para Yasa Tasarısı’na ilişkin alanında uzman Kamu ve Özel Sektör temsilcilerinin katıldığı Kripto Para Yasa Tasarısı hakkında istişare toplantısı gerçekleşti. Rapor aynı tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunuldu.

#MÜSİAD #kripto #metaverse
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