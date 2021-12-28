Mustafa Elitaş: Kripto para ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları başlayacak

Kripto paralar dünyanın gündemindeki yerini giderek artırıyor. Türkiye'den de yoğun ilgi gören kripto paralarla ilgili bir yasal düzenleme gereği daha önce de dile getirilerek çalışmalara başlanmıştı. Şimdi hazırlanan taslak görüşmeye açılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMALARIN HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kripto para düzenlemesinin hazır olduğunu ve kısa süre içinde Meclis'e gönderileceğini açıklamıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da bu doğrultuda kripto parayla ilgili yasal düzenlemenin altyapısının detaylarını masaya yatıracaklarını duyurdu.

ÇALIŞMALAR YARIN GÖRÜŞMEYE AÇILIYOR

Elitaş, kriptonun önde gelen isimlerini de yarın Meclis'te ağırlayacaklarını söyledi. Verilen bilgilere göre görüşmede taslak hakkında görüş ve öneriler alınacak. Yapılacak çalışmalar sonrasında düzenlemeye son şekli verilerek Meclis'e sunulacak.

TBMM'de yarın gerçekleştirilecek toplantıda, kripto paralar konusu sektörün görüş ve önerilerine açılacak. Teklifin, bu görüşmeler ışığında önümüzdeki ay Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

VERGİLENDİRME KONUSU ÖN PLANA ALINDI

Kripto para yatırımcıları, içerik olarak yasaklama yönünde değil ama vergilendirme yönünde bir düzenleme beklediklerini ifade ediyor. Piyasa temsilcileri ise vergiyi, kripto yatırımların kitlelere yayılmasında ve legal bir sistem oluşmasında önemli bir gelişme olarak kabul ediyor.

DÜZENLEMENİN İÇERİĞİ ŞEKİLLENDİ

Kripto para düzenlemesinde olabilecek risklere karşı önlemlerin de getirilmesinin önemli yer tutması bekleniyor. Şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yetki verileceği belirtiliyor. Kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.

Düzenlemede ayrıca ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı yer alması da beklentiler arasında.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Yeni düzenleme ile kripto para piyasasına yönelik denetimlerin artırılması öngörülüyor. Şüpheli görülen para işlemlerinde MASAK'a yetki verilecek. SPK devreye girecek.

VERGİ ALINACAK

Kripto para düzenlemesinde belirli tutarın üzerindeki tutarlardan vergi alınacak.

KARA PARANIN ÖNLENMESİ AMAÇLANACAK

Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan düzenleme, kara paranın önlenmesini amaçlıyor.

SERMAYE ŞARTI GETİRİLECEK

Sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak. Sistemdeki şirketlere altyapı çalışmaları için zaman tanınması ve teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların olması da bekleniyor.