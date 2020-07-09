Nakdi ücret desteği ödemeleri sürüyor
Koronavirüsle mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin haziran dönemine ait bölümü hesaplara yatmaya devam ediyor.
EKONOMİ 09.07.2020, 09:53
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Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.
İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere dün ödeme yapıldı. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara bugün, 6 ve 8 olanlara ise yarın günü ödemeleri yapılacak.
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