Nakitsiz hayat dönemi başladı!
Avrupa’da yapılan araştırmaya göre salgın hastalık döneminde nakit paradan en fazla uzaklaşılan ülke Türkiye her 4 kişiden 3’ü ödeme yaparken tereddüt ediyor ve bir kez daha düşünüyor.
EKONOMİ 02.10.2020, 17:06 02.10.2020, 18:57
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Türklerin %74’ü nakit paraya el sürmek yerine banka veya kredi kartı kullanmayı tercih ediyor.
13 Avrupa ülkesinde yapılan bir araştırmaya göre pandemi nedeniyle nakit kullanma konusunda tereddüt ülkeler listesinin zirvesinde Türkiye yer alıyor.
Buna göre Türkiye’de her 4 kişiden 3’ü nakit para kullanmak yerine banka veya kredi kartı kullanıyor.
Peki, Kahramanmaraş sokaklarında vatandaşlar bu konuda ne düşünüyor işte cevaplar?
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