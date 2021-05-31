Nestle'de skandal! Şirket içi yazışmalar sızdı: Ürünlerimizin yüzde 60'ı sağlıksız

İsviçre merkezli Nestle'nin şirket içi yazışmaları, ifşa oldu. Financial Times tarafından yayımlanan yazışmalarda Nestle ürünlerinin yüzde 60'ının sağlık testlerinde başarısız olduğuna yönelik ifadelere yer verildi.

Financial Times tarafından paylaşılan yazışmalarda "Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim, bu tanıma hiçbir zaman uyamayacaklar" ifadesinin yer aldığı ortaya çıkarıldı.

SADECE YÜZDE 37'Sİ 3.5 YILDIZIN ÜZERİNDE

Şirketin evcil hayvan ürünleri ve özel sağlık ürünleri dışında ürünlerinin sadece yüzde 37’sinin Avustralya sağlık sisteminde 3.5 yıldızın üzerini gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu sistem, yiyecekleri 5 yıldız üzerinden puanlıyor ve "Access to Nutrition Foundation" (Gıdaya Erişim Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından araştırmalarda kullanılıyor. Nestle, 3.5 yıldız eşiğini 'sağlığın onaylı tanımı' olarak nitelendiriyor.