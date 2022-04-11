Nureddin Nebati: Enflasyonun geçici olduğunu değerlendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mardin'de düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

Açıklamalarına başlayan Bakan Nebati döviz kuru ve emita fiyatlarının arz yönlü ve maliyet artışı faktörlerinin öne çıkardığı enflasyonun geçici olduğunu değerlendirdi.

Nureddin Nebati'nin önemli açıklamalarından geri kalanlar ise şu şekilde;

"Türkiye hak ettiği seviyeleri en hızlı şekilde yakalayacak"

305 teşvik belgesi ile yaklaşık 305 bin kişiye istihdam sağlamayı öngörmekteyiz. Mardin'e 7.5 milyarlık kurumsal kredi kullandırdık. Bu bölge, Türkiye kalkınacak. Türkiye 21. yy hak ettiği seviyeleri en hızlı şekilde yakalayacak iddiamız var. Türkiye'nin stratejik konumunun sağladığı faydalardan maksimum faydalanma iddiamız var.

"Bürokrasiye güvenin"

Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değil. Somut projeler atılmış adımlar ülkenin nereden nereye geldiğini kanıtlayan net rakamlarla ortaya koyduk. 21. yy damga vuran bir Türkiye'yiz. Biz kendimize güveniyoruz, siz kendinize güvenin, Cumhurbaşkanına güvenin, bürokrasiye güvenin.

"Her türlü zorluğun üstesinden gelecek gücümüz var"

Yeni Türkiye ekonomisi modelini 20 Aralık'ta sizlerle paylaştık. Zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi bilerek adımlarımızı atıyoruz. Birçok alanda önemli kazanımlar elde ettik. Biz başarılarının altına imza attıkça bizi karalıyorlar. İşsizlik açıklandı 10.7'ye düştü. Salgın başladığında işsizlik patlayacak, fabrikalar kapanacak diyorlardı. Her türlü zorluğun üstesinden gelecek gücümüz ve özgüvenimiz var.

"Turzim gelirleri 24.5 milyar dolara geldi"

2022 yılında ihracat rekorunu her ay egale ede ede ilerliyoruz. İhracat 235.6 milyar dolara geldi. Turizm gelirleri yüzde 103 artarak 24.5 milyar dolara geldi. Bu yıl yüksek turizm geliri elde etmeye devam edeceğiz.

"Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek"

Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme sağladık. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Kur korumalı mevduat büyüklüğü 728 milyar TL'ye ulaştı. Küresel gelişmeler ve savaşın etkisiyle artan girdi maliyetleri yılık enflasyonu mart ayında 61.1 seviyesine yükselmesine sebep oldu. Enflasyondaki yükselişe bağlı olarak fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerinin kötüleştiği bir dönemi yaşadık bunun farkındayız.

"Fiyat artışlarının vatandaşa sınırlı yansımasına yönelik adımlar atıyoruz"

Son dönemde tüketici enflasyondaki artışta döviz kuru ve emtia fiyatları arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığı için enflasyondaki bu artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Fiyat artışlarında vatandaşlarımıza sınırlı yansımasına yönelik adımları atmaya devam ediyoruz.

"Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz"

Elektrikte KDV indirimi yaptık. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk. Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve sağlık bitkilerine ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.

"Stokçuluğa izin vermiyoruz, 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk"

Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk.

Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı

Bazı bakliyat ürünlerine, yemlik ürünlere, karkas et ve sağlık bitkilerine ihracat kısıtlaması getirdik. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık.

"Selef kredi yaklaşımımızın ekonomideki olumlu etkilerini kısa sürece görmeyi umut ediyoruz"

Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin genelinde yayılan olumlu etkilerini kısa vadede görmeyi umut ediyoruz. Tarım ürünlerine yönelik rekolte ve fiyat gelişmelerini önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk. Maliyetleri düşürmek için kurulumu tamamlanıyor.

Küçük ölçekli çiftçilerin sıfır faizli kredi üst limitleri 2 katına çıktı

Çiftçilerimize 7.5 milyona kadar kredi imkanı sağladık. Küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerimizin kullandıkları sıfır faizli kredi üst limitlerini 2 katına çıkardık.

"Alternatif yatırım araçları üzerinde çalışıyoruz"

Kur korumalı mevduat büyüklüğü 728 milyar TL'ye ulaştı. Altın tasarruf sistemi ile sisteme dahil olan firma sayısının artması ile altının sisteme dahil olmasında önemli adımlar attık. Alternatif yatırım araçları üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz.

"Dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek için, daha fazla yatırım, üretim ve ihracat tavsiye ediyorum"

Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz. Sizlere ülkemizin dünyada ilk 10 ekonomisi arasına girmesini sağlamak için daha fazla yatırım, üretim ve ihracatı tavsiye ediyorum. Yeşil dönüşümün getirdiği fırsatlardan yararlanmanızı tekrar ediyorum.

"Enflasyonu aşacağız, yeter ki üretim yapın"

Geçen hafta Gemlik'te elektrikli aracı test etme imkanı sağladık. Önümüzdeki yıl bu araçlar yollarda olacak. Önümüzdeki yıl doğalgazın ilk vanasını çevireceğiz. Önümüzdeki yıl nükleer enerji santralimizin ilk ünitesini açacağız. Önümüzdeki engeller gittikçe azalıyor sayı itibariyle. Bunları aşacağız. Enflasyonu aşacağız. Yetek ki siz üretim yapın, yatırım yapın, size hükümetimizin verdiği imkanlardan faydalanma gücünü daha da artırın.

"21. yy Türkiye'nin yüzyılı olacaktır"

Ar-Ge faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz. Proje bankacılığını yaygınlaştırıyoruz. İlk emarelerini almaya başladık. Mega endüstri bölgelerinin kurulmasını teşvik ediyoruz. Türkiye'yi alt yapısını büyük ölçüde tamamlamış kaynaklarını üretime ayırabilen bir ülke haline getirdik. 21. yy Türkiye'nin yüzyılı olacaktır.