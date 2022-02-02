Ocak ayı ihracatı 17,6 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını paylaştı.

Buna göre, ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu.

Bakan Muş, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olmuştur.

Bölgemizdeki ülkeler arasındaki gerilimler mevcut sorunları körüklemekte; başta enerji sektörü olmak üzere hammadde kısıtlamaları nedeniyle daha istikrarsız bir ekonomik görünüm ortaya çıkarmaktadır.



Biz, bölgesel huzur ve refahın yolunun ticaretin geliştirilmesinden geçtiğini gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu vizyonla hareket edecek, ticaretin bölgemiz ve dünya barışına katkı vermesi için çalışmaya, bağlar kurmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.

"Ukrayna ile ticari ilişkilerimizde çok önemli bir adımı atıyoruz"

Bildiğiniz üzere ülkemiz ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin önemli bir ayağı olarak da ticari bağlar oldukça kuvvetlidir. Ukrayna ile ticaretimiz 2021 yılında hızlı bir yükseliş trendine girerek yüzde 59 artmış ve 7,4 milyar dolara ulaşmıştır. Özellikle ikili ticaretimize konu ürünlerin çeşitlenmesi memnuniyet vericidir.

Türkiye ile Ukrayna STA imzalayacak

Bu noktada, iki ülke Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için Ukrayna ile ticari ilişkilerimizde çok önemli bir adımı atıyoruz.



Yarın inşallah, on yılı aşkın müzakerelerin meyvesi olarak Ukrayna ile Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşması imzalayacağız. Ukrayna ile imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşmasının iki ülke için şimdiden hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum.

2021'de rekor ihracat

Türkiye, Covid-19 salgınına rağmen ihracatta aylık ve yıllık bazda ilklerin yaşandığı 2021'i, Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen 211 milyar dolar ihracat hedefinin üzerinde kapatmıştı.

Ülke ihracatı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat da yüzde 23,6 yükselişle 271 milyar 355 milyon dolar olmuştu.