Online alışverişe milyonlar harcadık!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank salgınla birlikte evden yapılan alışverişte rekor kırıldığını açıkladı.

Gıdadan giyime kozmettikten eğlenceye..

Her şeyi evden almanın kolaylığı salgınlada birleşince tüketicinin vazgeçilmezi oldu e-ticaret.