Otogaza 6 kuruş zam! Pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada “25/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogazda 6 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.