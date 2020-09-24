Otogaza 6 kuruş zam! Pompaya yansımayacak
Geçen haftaki zammın ardından bu hafta hem motorin hem de benzinde fiyat indirimine gidildi. Bu hafta benzinde 19 kuruş, motorinde ise 11 kuruş fiyat indirimi pompaya da yansıtılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bugün oto gazda 6 kuruş zam yapıldığını ancak bu zammın pompa fiyatına yansıtılmadığını açıkladı.
EKONOMİ 24.09.2020, 17:29 24.09.2020, 19:42
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada “25/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogazda 6 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.
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