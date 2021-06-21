Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı

Malatya'da büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bir yıl boyunca ahırdan çıkarmadan özenle baktığı tonluk kurbanlıklar, fiyatıyla dikkatlerden kaçmadı. 6 kişinin ahırdan çıkaramadığı dev kurbanlıklar ikinci el otomobil fiyatına alıcılarını bekliyor.

EKONOMİ 21.06.2021, 16:32
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Vaizpınarı Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Boynuyoğun, yıllardır Kurban Bayramı'na özel hayvan yetiştiriyor. Bu yıl da bayram için yaklaşık 50 adet kurbanlık yetiştiren Boynuyoğun'un doğal yemlerle beslediği 10 kurbanlık yaklaşık 1 ton ağırlığa ulaştı. Canlı kilo fiyatı 30 liradan alıcıya sunulan tonluk kurbanlıklar, ikinci el otomobil fiyatına alıcı buluyorlar. Yaklaşık 1 yıldır ahırdan çıkmayan ve günlük ortalama 15 kilo yem tüketen kurbanlıklar, görünüşleri ve davranışlarıyla da görenleri ürkütüyorlar.

6 kişi ağırdan çıkaramadı! Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı

KİLOSU 29 LİRADAN SATILDI

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Boynuyoğun, tonluk kurbanlıklardan birini kilosu 29 liradan sattıklarını belirterek, "Kurbanlık hayvan yetiştiriyorum. Öncelikle 2021 yılı Kurban Bayramı İslam alemi için hayırlı olsun. Hayvan besliyoruz, zor şartlardayız, bu sene sıkıntılıyız. Yem fiyatları aldı başını gidiyor. Bu kurbanı da atlatırsak önümüzdeki kurbana ne karar vereceğimiz belli değil. Biz tam bir yıldır bu kurbanlıkları ahırda besliyoruz. Bu hayvan 3 yaşında, bir sene yaylıma bırakıyoruz, bir sene dana olarak besliyoruz, bir sene de ahırda besliyoruz. Normal şekilde besi yemiyle arpa, yonca yiyor. Organik şeylerle besliyoruz. Kurbanlığımız şu anda 50 tane civarında. Tonluk olarak yaklaşık 10 kurbanlığımız var. Kilo olarak 900 var, bin 100 kilo var, bin 200 kilo var. Bir tanesini tartılmadan kilosunu 29 liradan verdik. Toplam 30 liraydı arkadaş 1 lira ikram istedi. Bir ton civarında gelir" dedi.

6 kişi ağırdan çıkaramadı! Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı

"6 KİŞİ AHIRDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTIK, ÇIKARAMADIK"

Kurbanlıkların bir yıldır ahırdan çıkmadığını ve ahırın dışında baş etmenin güç olduğunu belirten Boynuyoğun, "Şu an hayvanları dışarı çıkarmak sıkıntı, bir yıldır hiç dışarı çıkmadılar. Kurban zamanında kafasına çuval geçiriyoruz, kesim yeri yakın, kalabalık bir şekilde götürüyoruz. Şu anda ahırdan çıkaramıyoruz, bir tane çıkardık bayağı zorlandık. Toplam 6 kişi ahırdan çıkarmaya çalıştık, çıkaramadık. Çünkü bunlar bir yıldır hiç dışarıyı görmediler. Tonluk hayvanları satamazsam bayramdan önce keseceğim. Bayram sonrasını bekleyemeyiz, çünkü bunlar kaldıkça ağırlaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

6 kişi ağırdan çıkaramadı! Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı

"HAYVANLARIN TONLUKLARINA 15 KİLO CİVARI YEM VERİYORUZ"

Kurbanlık hayvanların bakımıyla ilgilenen Bayram Boynuyoğun, tonluk kurbanlıkların günlük ortalama 15 kilo yem yediğini belirterek, "Bizim çok büyük hayvanlarımız var, 900 kilo ile bin 200 kilo arasındalar. Hayvanların tonluklarına 15 kilo civarı yem veriyoruz, ufaklara da 10 kilo civarı yem veriyoruz. Dışarı çıkarmak sıkıntı, dışarı kurban zamanı çıkarabiliyoruz. Hayvanları dışarı çıkarmak zor, tonluk hayvan güç yetmiyor. Bayram zamanı çuval koyuyoruz, rabbimde yardım ediyor ve bir şekilde çıkarıp kesiyoruz" şeklinde konuştu.

6 kişi ağırdan çıkaramadı! Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı
#Kurban Bayramı #otomobil #Malatya #bayram #yaşam #ekonomi #aksu tv haber
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