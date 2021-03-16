Otomobilde taksitli satış dönemi

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kuralları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşıt alırken, değerine göre 24-60 ay arasında taksitlendirme olacak.

Taksitlendirmeyi, perakende satış yapan büyük oto galeriler ve büyük markalar yapacak. İkinci el veya sıfır araçlar için henüz durum net değil.

120 bin lira ve altında olan taşıtlara 60 ay taksit imkanı

Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt satışında taksit süresi 60 ay olarak düzenlendi.

120 bin ile 300 bin lira arasında olan taşıtlarda 48 ay taksit yapılabilecek.

300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bin lira üstü değerde olan taşıtlarda ise taksit sayısı 24 ay olacak.

Konutta taksit sınırı kaldırıldı

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırdı.

Faizsiz konut edindiren şirketlere düzenleme getiren yasa, geçtiğimiz günlerde Meclis’te kabul edilmişti. Yasayla 34 firma 373 bin müşterinin bulunduğu 6 milyar liralık hacme ulaşan faizsiz konut sektörü, Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimine alınmıştı.

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yönetmeliğin bir maddesinde değişiklik yapıldı. Ve söz konusu yönetmelik bugün remi gazetede yayımlandı.

Amaç, faizsiz satışın önünü açmak

Bu yönetmelik kapsamında da yapılan değişiklikle konut satışlarındaki taksit sınırı kaldırıldı. Yönetmeliğe eklenen maddede, “Konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez” ifadeleri yer alıyor.

Amaç, faizsiz konut satışının önünü açmak. Düzenlemeyle birlikte konut sahibi olmak isteyenler faizsiz şekilde evleriyle buluşabilecek.

Konut sahipleri düzenlemeyle konutlarını senetle istediği süre kadar taksit yapıp satabilecek.