Otomotiv ihracatında eylül rekoru

Türkiye'nin otomotiv ihracatı, ocak-eylül döneminde ve son 12 aylık dönemde belirgin düşüşler göstermesine karşın eylül ayında ağustos ayına göre ve geçen yılın eylül ayına göre artış kaydetti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yoğun etkileriyle şubat ayında düşmeye başlayan ve nisan ayında 596 milyon 332 bin dolara kadar gerileyen otomotiv ihracatı bu aydan sonra yükselmeye başladı ve yükseliş serisini ağustos ayına kadar sürdürdü.

Türkiye'nin otomotiv ihracatı ağustos ayında gerilemesine karşın eylül ayında tekrar toparlandı ve bu yıl içerisindeki zirvesine ulaştı.

Salgının en yoğun hissedildiği dönemler sonrasında yavaş yavaş normale dönülmesi, ekonomi yönetiminin iş dünyasını destekleyici adımlarıyla sanayinin çarklarının tekrar dönmeye başlaması, ekonominin toparlanma sürecine girmesi, sanayi tesislerinin üretime kademeli olarak geri dönmesiyle otomotiv sektörünün ihracatını olumlu etkileyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin eylül ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv sektörünün ihracatı eylül ayında geçen aya göre yüzde 68,7 artarak 1 milyar 544 milyon 45 bin dolardan, 2 milyar 605 milyon 33 bin dolara yükseldi.

Otomotiv ihracatı geçen yılın eylül ayına göre de yüzde 0,5 artış kaydetti.

Otomotiv endüstrisi, ocak - eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalışla 22 milyar 546 milyon 596 bin dolardan, 17 milyar 140 milyon 579 bin dolara geriledi.

Otomotiv ihracatını AB ülkeleri sırtladı

Ülkeler bazında bakıldığında eylül ayında otomotiv endüstrinin gerçekleştirdiği ihracatta AB ülkeleri önemli bir rol oynadı.

Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir şekilde çıkacağına dair algının güçlenmesi ve normalleşme sürecinde ekonomik olarak diğer ülkelerden ayrışması, ihracatındaki toparlanmasına katkı sağladı.

Eylül ayında Almanya, Fransa, İtalya, Slovenya, İspanya, Belçika, Polonya ve Romanya otomotiv sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke arasındaki 8 AB ülkesi olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Otomotiv endüstrisi en fazla ihracatı 334 milyon 276 bin dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı 304 milyon 870 bin dolarla Fransa, 282 milyon 152 bin dolarla Birleşik Krallık, 216 milyon 923 bin dolarla İtalya, 130 milyon 353 bin dolarla İspanya, 120 milyon 909 bin dolarla Polonya, 117 milyon 937 bin dolarla Slovenya, 116 milyon 297 bin dolarla Belçika, 94 milyon 298 bin dolarla ABD, 93 milyon 889 bin dolarla Romanya izledi.