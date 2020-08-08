Otomotiv sektöründe Temmuz rekoru! Satışlar patladı

Otomotiv sektörü, koronavirüsün etkilerini geride bırakarak bir önceki yılın üzerinde seyrediyor. 2020 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Temmuz ayına göre yüzde 387.5 artarak 87 bin 401 adet oldu. Bu satış rakamı ile tüm zamanların Temmuz ayı satış rekoru da kırıldı.



Otomotiv sektörüne rekor getiren Temmuz ayı ile birlikte Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı yedinci ay sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60.3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 58.9 oranında artarak 273 bin 22 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65.8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42.5 arttı. Bu artışın geriye kalan 5 ayda devam etmesi bekleniyor.