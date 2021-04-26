Otomotiv üreticileri 2021’den umutlu

Otomotiv sektöründe 2021 yılının ilk çeyreğinde satışlarda geçen yıla oranla %15 daralma ancak daha sonraki aylarda kademeli olarak toparlanıp yaz dönemi ile birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.

2021 toplamında 740.000 adedin üzerinde yeni araç satışı olacağı da otomotiv sektörünün beklentileri arasında yer aldı.

Marfi Otomotiv Genel Müdürü Melih Sezal sektörün 2021 yılı hedeflerini Aksu Haber’e paylaştı.