Pandemi, akaryakıt fiyatlarını düşürmüştü!
Kısıtlamalar kalkınca fiyatlar yeniden eski seviyelere çıktı.
EKONOMİ 27.03.2021, 15:56 27.03.2021, 18:56
Pandemide kısıtlamayla birlikte evde kalan vatandaşların dışarı çıkmaması sadece Türkiye’de değil Dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden olmuştu.
Pandemiden dolayı bulaş riskini azaltmak adına her geçen gün artan araç sayısı ve kısıtlamalarında gevşetilmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında pandemi öncesine dönüş yaşandı.
Sezallar Petrol İşletmecisi Barbaros Sezal kontrollü normalleşme ile sektördeki son durumu Aksu Haber’e değerlendirdi.
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