Pandemi dönemi beyaz eşya sektörünü hareketlendirdi!
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzunca bir süre evde kalan vatandaşlar, Beyaz Eşya sektöründe hareketliliğine neden olurken, Aygün Avm Çarşı Şube Mağaza Müdürü Mustafa Orçan, “Pandemi sürecinde insanlar evde uzun bir süre kaldıkları için evdeki konforu artırmak istediler.
EKONOMİ 24.11.2020, 18:01
Bu sebeple de insanlar beyaz eşyalarını değiştirdiler” dedi.
Mağaza Müdürü Mustafa Orçan, tüketicilere kolaylık olsun diye whatsApp hattını kurduklarını ve müşterinin mağazaya gelmeden siparişlerinde kolaylık sağladıklarını söyledi.
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