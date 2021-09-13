Pi Coin Ne Zaman Borsaya Girecek? 1 Pi Coin Kaç Dolar?

Türk yatırımcıların madencilerin uzun zamandır beklediği Pi Coin kazım yapanların sayısı 13 Eylül 2021 tarihi itibari ile 21 milyonu geçti. En çok merak edilen ve sorulan soru da Pi coinin ne zaman borsada alım satıma başlayacağı. İşte kritik konu bu. Kripto paranın en çok kazandıran kısmı da henüz borsaya girmeden toplu olarak alınan coinler. Pi coin ne kadardan satılacak ve borsada ne zaman yer alacak?

Pi Network uygulaması üzerinden kazım yapılabilen pi coin henüz borsaya girmedi ancak borsaya girmesi için tüm çalışmalar sürüyor. Manipülasyona açık olmadığı kanıtlandıktan sonra 21 milyon kazımcının emekleri nihayet karşılık bulacak. Bitcoin gibi Pi Coin de tüm kripto para borsalarında yerini alacak.

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Pi Network ve Pi Coin Nedir?

Pi Coin, madenciliği erişilebilir kılmayı hedefleyen bir projedir. Bitcoin gibi ilk nesil çıkan dijital paraların madenciliği çok zorlaştı. Pi Network, kullanıcıların cep telefonu uygulamasını kullanarak madencilik yapmasına olanak sağlar. Üstelik bu uygulama tamamen ücretsiz!

Pi Coin nedir? Pi Coin, dünya çapında 21 milyondan fazla üyesi bulunan Stanford PhDs tarafından geliştirilmiş yeni bir kripto paradır.

Pi Coin için Pi Network içinde çalışan bir kripto para diyebiliriz. Dolayısı ile Pi Network Coin olarak bilinmektedir. Bitcoin gibi diğer kripto paraların madenciliğinde kıtlık söz konusu. Pi Coin ise bunun için bir önlem almış bile.

Düzenli olarak yarılanmaya (halving) uğrayacak şekilde tasarlanmıştır. Yani madencilik yaparken blok başına düşen ödüllerin düzenli olarak yarıya düşürülmesi anlamına gelir.

Pi Coin Ne Zaman Çıkacak?

Koleksiyonunuza Pi Coin nasıl katabileceğinizi merak ediyorsanız, henüz mümkün değil. Pi Coin, merkezi olmayan bir blok zincirine geçtiğinde projenin üçüncü aşaması geçerli olacak. Bu sayede, kullanıcılar paralarını çekebilecek veya takas edebilecekler.

En çok sorulardan biri de, pi coin ne zaman borsaya girecek, şuan için pi network ne zaman borsaya girecek net bir tarih bilinmiyor.

Pi Coin ne zaman kripto para borsalarına girecek? Pi coin borsaya girdi mi? Pi Coin henüz herhangi bir borsada listelenmiyor. Bunun nedeni tam olarak gerekli mercilerden onay almamış olması.

1 Pi Coin Kaç TL? Pi Coin Değeri Ne Kadar?

Sık merak edilen sorulardan biri Pi Coin ne kadar, 1 pi network kaç tl? Şu an hiçbir değer taşımıyor. Çünkü bir borsada satılamıyor. Piyasaya çıkmadan önce tahmin etmek çok zor. Ancak birçok uzman şimdiden Amerika borsalarında $0.01 değerinden başlayacağını açıklıyor.

Pi Coin Kaç Dolar

Pi coin kaç tl sorusunun karşılığı ise, çıkış yaptığında belli olacak. Bu içeriğimizi ilerleyen zamanlarda, Pi Coin borsaya girdiğinde 1 pi coin kac tl sorunuzun yanıtını yazımızı güncelleyerek verebileceğiz.

1 Pi Coin Kaç Dolar Dolar 1 0.0000000000 5 0.0000000000 10 0.0000000000 50 0.0000000000 100 0.0000000000 250 0.0000000000 500 0.0000000000 1.000 0.0000000000

Pi Coin Hesaplama Nasıl Yapılır?

Pi Coin borsaya çıkış yaptığı andan itibaren sayfamızdaki pi coin hesaplama araçlarını kullanarak pi coinleri hesaplayabilirsiniz.

Pi Coin İyi Bir Yatırım Mı?

Hiç ödeme yapmadan sıfırdan kazanabileceğiniz ve risksiz bir sistem olduğu için Pi coin tavsiye ediliyor. Şu an madencilikten Pi Coin kazanmış kullanıcılar, coinlerini satıp takas edemiyor. Eğer önceden bir yatırım yapmak isterseniz şu an ücretsiz olarak cep telefonunuz ile madenciliğe başlayabilirsiniz. Ya da herhangi bir borsada yayınlanmasını bekleyebilirsiniz. .

Kazanılan Pi Coinler satılabilir mi?

Pi ağındaki madencilik kazandıklarınızı satmak için projenin üçüncü aşamasını beklemelisiniz. Herhangi bir borsada yayınlandığı an satabilirsiniz. Şu anda borsada yer almadığından satış da yapılamaz. Kazım yapmaya ve pi coinlerinizi biriktirmeye devam edin.

Pi Network Kaç TL - TRY