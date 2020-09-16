Piyasada oklar yine yukarı döndü! Dolar, Euro, altın yükselişte

Küresel piyasalarda geçen hafta yaşanan sert dalgalanmanın ardından dolar/TL yeni güne 7,49 seviyesinin üzerinde başlarken, Euro 8,88 TL'den işlem görüyor. Sterlin de 9,66 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başladı. Gram altın 472 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, Cumhuriyet altını da 3.154 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD-Çin ve AB-İngiltere arasında süregelen gerilimin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altın fiyatları doların gerilemesiyle yükselirken, yatırımcılar enflasyon hedefi planının detaylarının açıklanacağı Fed'in para politikası toplantısına odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1.962 seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları, dünya genelinde petrol talebindeki yavaş toparlanmaya dair endişeler ve başlıca petrol üreticilerinin hedefin üstünde üretim yapan ülkelerden daha fazla üretim kesinti yapma talepleriyle geriledi. Ancak bu hafta gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesinde yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmalarıyla birlikte kayıplar sınırlı kaldı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 39.56 dolara geriledi.