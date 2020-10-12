Piyasalar durmuyor! Dolar, Euro, altın yeniden yükselişte
Son 3,5 aydır kesintisiz yükselişini sürdüren piyasalarda dolar/TL yeni güne 7,87 TL'den, euro/TL 9,31 TL'den, sterlin/TL ise 10,28 TL'den başladı. Gram altın ise 488 TL seviyesinde.
EKONOMİ 12.10.2020, 09:22 12.10.2020, 10:36
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Türkiye’de bugün açıklanacak işsizlik rakamları takip edilirken dolar/TL 7,90’ın altı euro/TL ise 9,30 seviyesinin üstünde. Dış gelişmeler kur üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Dolar, yeni haftanın ilk iş gününde 7,87 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada Dolar/TL, 7,8747 lira alış fiyatı, 7,8823 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 9,3077 lira alış fiyatı, 9,179 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 783,45 lira, satış fiyatı 802,66 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 488,81 lira, 48925 liradan işlem görüyor.
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