Piyasalar durmuyor! Dolar, Euro, altın yeniden yükselişte

Türkiye’de bugün açıklanacak işsizlik rakamları takip edilirken dolar/TL 7,90’ın altı euro/TL ise 9,30 seviyesinin üstünde. Dış gelişmeler kur üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dolar, yeni haftanın ilk iş gününde 7,87 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada Dolar/TL, 7,8747 lira alış fiyatı, 7,8823 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde 9,3077 lira alış fiyatı, 9,179 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 783,45 lira, satış fiyatı 802,66 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 488,81 lira, 48925 liradan işlem görüyor.