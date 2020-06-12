Piyasalar o seviyeye demir attı! Dolar, euro ve altın güne böyle başladı
Koronavirüs salgını döneminde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarını görerek rekor kıran dolar, euro ve altında yeni günün ilk rakamları...
EKONOMİ 12.06.2020, 08:41
142
Dolar, 12 Haziran 2020 sabahında bankalararası piyasada 6,8338 lira alış fiyatı, 6,8419 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/TL ise 7,7222 lira alış fiyatı, 7,7268 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın kuru alış fiyatı spot piyasada 607,56 lira, satış fiyatı ise 622,76 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 379,51 lira, satış fiyatı 379,88 liradan işlem görüyor.
19°
açık
Namaz Vakti 13 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:29
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|28
|50
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|28
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|28
|43
|8. Granada
|28
|41
|9. Villarreal
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Levante
|28
|34
|13. Real Betis
|28
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20