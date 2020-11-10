Piyasalar ralli kısa sürdü: Yükseliş başladı! İşte dolar ve altında son durum

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından dün pay piyasaları yeni haftaya ralli ile başladı. Teknoloji hisselerinde kar satışları görülse de sanayi, hizmet ve mali sektör hisselerinde çok hızlı yükselişler kaydedilirken, altın ons fiyatı geriledi petrol fiyatları değer kazandı.

Dün Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı.

Bu gelişme sonrası altının ons fiyatı yüzde 4,4 değer kaybederek 1.866 dolardan günü tamamlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,2 artışla 42,3 dolara çıktı.

New York borsasında ise ralli ile başlayan günün sonuna doğru özellikle teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ile Nasdaq endeksi düşüşe geçti. Dow Jones endeksi yüzde 2,95 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,17 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1,53 geriledi. Böylece S&P 500 endeksi dünkü yükselişi ile gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık fiyatlarında düşüş görülebileceği yönündeki uyarısının da pay piyasalarında alışları sınırlayabileceğini bildirdi. Fed, dün yayımlanan ve Amerikan finansal sistemine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu"nda "Pandemiyle ilişkili yüksek düzeydeki belirsizlik göz önüne alındığında fiyatlama baskılarını değerlendirmenin zor olduğu belirtilerek, "Yatırımcı risk duyarlılığının düşmesi veya ekonomik toparlanmanın zayıflaması halinde varlık fiyatları önemli düşüşlere karşı savunmasız kalır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa tarafında, borsalarda çok hızlı yükselişler görülürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 gerileyerek 1,1812'ye indi. Dün aşı haberlerinin ardından güçlenen alımlarla Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,67 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 7,57 değer kazandı.

Brexit belirsizliği ve Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarına karşın piyasaların pozitif beklentileri fiyatladığını kaydeden analistler, bugün etkisini artırması beklenen kar satışlarının karşılanıp karşılanamayacağı ve açıklanacak ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

ABD ve Avrupa borsalarının dünkü pozitif seyrinin ardından bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan verilere göre enflasyonun ekimde yıllık yüzde 0,5 ile beklentilerin altında kalması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyirle önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Yurt içinde döviz kuru ve altın fiyatlarındaki düşüş, Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini beraberinde getirdi ve bu alımlar, BIST 100 endeksini yüzde 3,3 değer kazancıyla 1.231,54 puana taşıdı. Böylece BIST 100 endeksi, son 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık hisselerinin ortalama yüzde 6,33 değer kazandığı günde, Kovid-19 aşısına ilişkin haberlerin en fazla etkilediği Türk Hava Yolları ve Pegasus hisseleri yaklaşık yüzde 10 artışla tavan oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurları ve buna paralel altın fiyatlarında sert düşüşlerin görüldüğünü bildirdi.

DOLARDA SON DURUM

Dün yüzde 5,5 değer kaybıyla 8,0542'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1420 seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 534,7 liradan başladığı günde 482,2 liraya kadar indi ve 490 lira seviyelerinde dengelendi.

Kovid-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 ve 1.250 seviyelerinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün 485 TL'ye kadar düşen gram altın güne 505 TL'den başladı. ONS ise 1884 dolar bandında işlem görüyor.

PETROL TEKRAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün 43,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,16 düşüşle 41,91 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde artan tedbirlerin, piyasalarda oluşturduğu "yakın vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesi etkili oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 51 milyona yaklaşırken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 10 milyonu geçti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintisi anlaşmasından muaf tutulan Libya'da, petrol tesisleri ve limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırılmasının ardından hızla artan petrol üretiminin piyasalarda oluşturduğu arz fazlası endişesi de fiyatları olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmeler fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19 salgınına karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu duyuruldu. Söz konusu şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği ve denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı belirtildi.

OPEC+ grubunun uyguladığı mevcut petrol üretim kısıntısına ilişkin uluslararası petrol piyasalarında oluşan olumlu beklenti de fiyatların düşüşünü belli oranda engelledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, dün yaptığı açıklamada, küresel petrol piyasasının ileriye dönük istikrarını korumak için taraf ülkelerin mevcut anlaşmayı sürdürmeye ve gerekirse "ince bir ayar" yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 42,02 ile 42,22 dolar aralığının direnç, 41,82 ile 41,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı iş gücü istatistikleri

13.00 Almanya, kasım ayı ZEW ekonomik görünüm endeksleri

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ZEW ekonomik görünüm endeksleri

18.00 ABD, eylül ayı JOLTS açık iş sayısı