banner86

banner85

Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, karışık bir seyir izlenirken, bugün Türkiye ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

EKONOMİ 17.03.2022, 09:40
Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Fed, dün 3 yılı aşkın sürenin ardından politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Banka, enflasyona karşı "agresif" bir plan da ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.

Bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,3'e yükselten banka, ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımlarının hızının ayarlanacağı mesajını da verdi.

Kararların ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelişen koşullara bakacaklarını ve faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmeleri gerekirse bunu yapacaklarını söyledi. Powell, ekonominin çok güçlü ve daha sıkı para politikasıyla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesine mayıs ayında başlanabileceğinin sinyalini verdi. Powell ayrıca, hala enflasyonun yılın ikinci yarısında aşağı gelmesini beklediklerini de belirterek, "Kısa vadede enflasyondaki düşüşün bir kısmı tedarik zincirlerindeki iyileşmeden gelecek. Bilanço azaltımı da enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacak." dedi.

Analistler, Fed'in ortaya koyduğu faiz patikasının, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi beklentilere göre önemli ölçüde yumuşadığını, ancak savaş ortamında ekonomilere ilişkin artan belirsizlikler düşünüldüğünde her toplantıda faiz artırımı sinyalinin "şahin" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Buna karşın Fed'in enflasyon konusunda hala iyimser bir tutum içinde olduğunu aktaran analistler, fiyatlamaların bankanın gelecek toplantılarda en az bir kez 50 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Fed'in toplantısının ardından dün tahvil piyasalarından çıkışın hızlandığı görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,25 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesi sonrası yüzde 2,14 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise düşüşünü 4'üncü güne taşıyarak 98,4 seviyelerine geriledi. New York borsasında ise dün alıcılı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55, S&P 500 endeksi yüzde 2,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,77 artışla günü tamamladı. ABD endeks vadeli kontratlarında yeni günün karışık seyirle başladığı görülüyor.

Avrupa

Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. BoE'nin bugünkü toplantıda faizleri 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselteceği ve böylece salgın öncesi oranlara geri döneceği öngörülüyor.

Euro Bölgesi'nde şubat ayına ilişkin açıklanacak enflasyon rakamlarının da yakından takip edileceği Avrupa piyasalarında, dünkü fiyatlamaların düşen petrol fiyatlarının etkisiyle pozitif tarafta yer alması dikkati çekti. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,76, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,68 değer kazandı. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik düşüşle 1,10 seviyelerinde dengelenirken, endeks vadeli kontratlarda bugünün karışık başladığı görülüyor.

Asya

Asya tarafında, Çin'de teknoloji hisseleri üzerindeki regülasyonların tamamlanacağına yönelik beklentiler pay piyasalarını desteklerken, özellikle Hong Kong borsasında işlem gören Çinli teknoloji şirketleri hisselerindeki hızlı artış devam ediyor. Öte yandan Çin'de emlak sektöründe devam eden borç çevirme problemleri karşısında Şanghay'da bankaların hem mortgage kredilerine yönelik faiz oranını düşürdüğü hem de onay sürecini kısalttığı haberleri de piyasaları destekledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 6 değer kazandı.

Emtia tarafında dün Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol talebinde düşüş olsa da bunun Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı arz kısıntılarını karşılamaya yetmeyeceği açıklamaları ile Brent petrolün varil fiyatı 95-102 dolar bandında dalgalanırken, bugün yüzde 1,6'lık artışla 98,2 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 artışla 2.088,80 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 düşüşle 14,6265'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6850'den işlem görüyor.

Analistler, Fed'in kararlarının ardından yeni günde piyasalarda yön arayışının öne çıktığını ve karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra BoE'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

#Fed #Piyasa #faiz #Rusya #Ukrayna
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19