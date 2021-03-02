Piyasalarda bugün neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, ABD'deki koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin hafifletilmesi ve ekonomik destek paketine ilişkin pozitif beklentileri ile dün olumlu seyretmesinin ardından bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. İşte piyasalarda 2 Mart(bugün) takip edilecek veriler ve küresel piyasalarda son durum...

EKONOMİ 02.03.2021, 10:26 02.03.2021, 11:48
Piyasalarda bugün neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşüleceği bildirildi.

Senato'da kabul edilmesi halinde tasarı imzalanmak üzere Biden'ın masasına gönderilecek. Tasarıda, kişi başına 1.400 dolarlık nakit yardım desteğinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer alıyor. Senato'da saatlik asgari ücretle ilgili düzenlemenin tasarıdan çıkarılması bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Koronavirüs salgınında vaka artış hızının yavaşlaması, dünya genelinde alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak hafifletilmesi yönündeki adımları da beraberinde getirdi.

Öte yandan, dün açıklanan öncü imalat sanayi verileri, Avrupa ve ABD'de ekonomik aktivitenin toparlanmaya devam ettiğini ortaya koyarken, bölgesel ayrışmaların da belirginleşmesi dikkati çekti.

ABD'de dün Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin, şubatta bir önceki aya kıyasla 2,1 puan artışla 60,8'e çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,95, S&P 500 endeksi yüzde 2,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,01 değer kazandı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, geçen hafta hızlı yükselişi ile tedirginliğe neden olan tahvil faizlerindeki gerileme de etkili oldu. Geçen hafta yüzde 1,6'nın üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün 1,41-1,42 bandında dengelendi.

Avrupa tarafında da haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI, Almanya'da güçlü ihracat ile 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, İngiltere'de 55,1 ile tahminleri aştı.

Veriler sonrası güçlenen alımlarla Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,20 sınırına kadar geriledi.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Bugün Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da ocak ayında işsizlik oranı yüzde 2,9 ile tahminlerin altında kalırken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti. Dünkü tatilden sonra haftaya bugün başlayan Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin bugün Asya piyasalarında devam etmesi ise dikkati çekti.

Altının ons fiyatı yüzde 0,5 azalışla 1.714 dolar, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 62,6 dolar ve bakının libresi yüzde 1,6 gerileyerek 4,11 dolardan işlem görüyor.

YEREL PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü. Geçen yılın son çeyreğinde ekonomik büyüme yüzde 5,9 ile tahminlerin altında kalırken, alt kalemler incelendiğinde ekonomik aktivitenin 2021 seyrine ilişkin değerlendirmeler pozitif tarafta yer aldı.

Söz konusu gelişmelerle BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 3,81 değer kazanarak günü 1,527,45 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,9 azalışla 7,2960'tan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2990 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığını belirterek, alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanması, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisindeki toparlanma ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.550 ve 1.570 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda 2 Mart (bugün) takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Türkiye, TİM şubat ayı ihracat verileri

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, aralık ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

#Borsa #Piyasa #İstanbul #abd
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