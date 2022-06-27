Piyasalarda son durum!

Cuma Günü Akşam Saatlerinde Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (Bddk) Ticari Kredilerle İlgili Değişikliğe Gidildiğini Kamuoyuna Duyurdu.

Buna Göre Bddk, 15 Milyon Liraya Kadar Döviz Varlığı Olan Şirketlere Kredi Kullanmaları Durumunda Döviz Varlıklarını 15 Milyon Liranın Üzerine Çıkarmama Şartı Getirdi.

Yeni Haftanın İlk İşlem Gününde Gram Altın Ve Dolarda Düşüş Sürüyor. Güne 16.87'den Başlayan Dolar/TL 16.72’den İşlem Görürken Euro İse Bugün 17.01 Lirayı Gördükten Sonra 17.70 Liradan İşlem Görüyor.

Haftaya 991 Liradan Başlayan Gram Altın Türk Lirasının Döviz Kurları Karşısında Değer Kazanmasıyla Birlikte Düşüş Eğilimini Sürdürüyor. Gram Altın Şu Dakikalarda 987 Lira Seviyesinde Hareket Ediyor.