Piyasalarda son durum!

Spot altın, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri artırmasıyla son çeyrekte bir yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük düşüşünü kaydederek yüzde 7’ye yakın değer kaybetti.

Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, geçen hafta ulaştığı 1.800 dolar üstü seviyeleri koruyamayarak 1.796 dolar civarında işlem görüyor

Altın fiyatları art arda üçüncü ayını da kayıpla kapatmaya hazırlanırken doların kuvvetlenmesi ve merkez bankalarının yükselen enflasyona karşı attığı agresif adımların etkisiyle 2021’in başından beri çeyreklik bazda en sert düşüşü kaydetmiş olacak.