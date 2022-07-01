Piyasalarda son durum!
Altın, yatırımcıların artan faiz oranlarının değerli metale olan ilgiyi azaltacağını değerlendirmesiyle art arda üçüncü haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.
EKONOMİ 01.07.2022, 15:43
Spot altın, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faizleri artırmasıyla son çeyrekte bir yıldan fazla süredir yaşadığı en büyük düşüşünü kaydederek yüzde 7’ye yakın değer kaybetti.
Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, geçen hafta ulaştığı 1.800 dolar üstü seviyeleri koruyamayarak 1.796 dolar civarında işlem görüyor
Altın fiyatları art arda üçüncü ayını da kayıpla kapatmaya hazırlanırken doların kuvvetlenmesi ve merkez bankalarının yükselen enflasyona karşı attığı agresif adımların etkisiyle 2021’in başından beri çeyreklik bazda en sert düşüşü kaydetmiş olacak.
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
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|P
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|81
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|38
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|64
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|59
|8. Karagümrük
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|O
|P
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|36
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|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
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|51
|8. Boluspor
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|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
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|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
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|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
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|47
|11. Celta Vigo
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|46
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|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
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|35
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|31