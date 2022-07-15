Piyasalarda son durum!

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda dolar/TL 17,49 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 17,52 TL’de yer alıyor.

ABD'de enflasyonun 41 yılın yeni zirvesine çıkması sonrasında altın fiyatlarında düşüş gözleniyor.

Gram altın 958 lira, çeyrek altın 1612 ve Cumhuriyet altını ise 6 bin 632 liradan işlem görüyor.