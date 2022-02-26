Piyasalarda son durum!

Rusya ve Ukrayna savaşının ekonomi piyasalarına etkisi hız kesmeden devam ediyor.

Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 liraya kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 851 lira seviyesinde bulunuyor.

Ons altın, haftaya Ukrayna'daki tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi.

Uzmanlar yatırım yapacak veya satış yapacak olanların piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.