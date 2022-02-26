Piyasalarda son durum!
Rusya Ukrayna savaşının etkileri sürmeye devam ederken yaşanan durum ekonomi piyasalarını da etkiledi. Özellikle iyi bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatları anlık olarak düşüş eğilimi gösteriyor.
EKONOMİ 26.02.2022, 16:33 26.02.2022, 16:57
Rusya ve Ukrayna savaşının ekonomi piyasalarına etkisi hız kesmeden devam ediyor.
Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, 920 liraya kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 851 lira seviyesinde bulunuyor.
Ons altın, haftaya Ukrayna'daki tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi.
Uzmanlar yatırım yapacak veya satış yapacak olanların piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.
Namaz Vakti 26 Şubat 2022
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|P
|1. Trabzonspor
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|26
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Adana Demirspor
|27
|45
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
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|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
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|39
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|39
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|11. Gaziantep FK
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|12. Sivasspor
|26
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|13. Galatasaray
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|14. Antalyaspor
|27
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|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
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|22
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|17
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|O
|P
|1. Ankaragücü
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|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Boluspor
|24
|34
|11. Keçiörengücü
|25
|34
|12. Tuzlaspor
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Bursaspor
|24
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|25
|33
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|26
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Celta Vigo
|25
|32
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Rayo Vallecano
|24
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|25
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|26
|18