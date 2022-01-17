Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek!

En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor.

"ÇALIŞAN İLE EMEKLİ ARASINDAKİ ÜCRET KAYBI GİDERİLECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı. Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına dikkat çekerek, "Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme olacak" dedi.

TOPLAM SAYININ YÜZDE 90'INI ETKİLEYECEK

Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.