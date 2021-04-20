Rekabet Kurumu'ndan 32 firmaya soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından, aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 teşebbüse, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu, "çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına" neden oldukları iddiasıyla tanınmış firmalara soruşturma açılmasına karar verdi.

Ayrıca; çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına da karar verildi.

Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILAN FİRMALAR

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, OYAK Çimento AŞ, Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, As Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Konya Çimento Sanayi AŞ, Küpeliler Endüstri AŞ ve Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.