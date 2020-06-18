Resmi Gazete'de yayımlandı! Taksit süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Buna göre havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içindeki harcamaların taksit süresi 18 aya çıkarıldı.

EKONOMİ 18.06.2020, 09:20
26
Resmi Gazete'de yayımlandı! Taksit süresi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendirecek karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay kredi kartına taksit uygulaması yapılabilecek.

Böylece koronavirüs nedeniyle iş hacminde düşüş yaşayan turizm sektörü uzayan taksit imkanıyla daha fazla misafir ağırlayabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

#Ticaret Bakanlığı #Resmi Gazete #Kredi Kartı #Kredi kartı taksit
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 18 Haziran 2020
İmsak 03:16
Güneş 05:04
Öğle 12:38
İkindi 16:31
Akşam 20:03
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 56
2. Başakşehir 27 56
3. Sivasspor 27 52
4. Galatasaray 27 50
5. Beşiktaş 27 44
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 27 43
8. Göztepe 27 37
9. Gaziantep FK 27 33
10. Antalyaspor 27 33
11. Denizlispor 27 31
12. Gençlerbirliği 27 31
13. Kasımpaşa 27 29
14. Çaykur Rizespor 27 28
15. Konyaspor 27 26
16. Malatyaspor 27 25
17. Ankaragücü 27 24
18. Kayserispor 27 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 29 60
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Sheffield United 29 44
7. Wolverhampton 29 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 29 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 29 26
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 29 64
2. Real Madrid 28 59
3. Sevilla 29 51
4. Atletico Madrid 29 49
5. Real Sociedad 28 47
6. Getafe 29 47
7. Villarreal 29 44
8. Valencia 28 43
9. Granada 29 42
10. Athletic Bilbao 29 39
11. Osasuna 29 35
12. Levante 29 35
13. Real Betis 29 34
14. Real Valladolid 29 33
15. Deportivo Alaves 28 32
16. Eibar 29 28
17. Celta de Vigo 29 27
18. Mallorca 29 25
19. Espanyol 29 24
20. Leganés 29 23