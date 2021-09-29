Resmi Gazete'te yayımlandı! Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar yeniden düzenlendi.

YENİ İMZALARLA BASILACAK

TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’e, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.