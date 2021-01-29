Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Ankara Gar'dan uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini belirterek, "(Rusya'ya uğurlanan ilk blok ihracat treni) 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın taşınacak." dedi.

EKONOMİ 29.01.2021, 12:20
Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Ankara Gar'dan uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin, Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini belirterek, "Bugün uğurlayacağımız ihracat trenimiz de Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya'daki varış yerine kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde taşınacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Rusya'ya ilk blok ihracat treninin, Çin'e de bor madeni taşıyan ihracat treninin uğurlanması dolayısıyla Ankara Gar'da düzenlenen törene katıldı.

Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, 2020 yılının Kovid-19 salgınına rağmen milletin geleceğine ışık tutacak, ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl olduğunu belirtti.

Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi ekseninde yük, insan ve veri ulaştırmada iddialarını tüm dünyaya ilan edeceklerini bildiren Karaismailoğlu, ulaşım ve haberleşme alanlarında içinde bulunulan çağın gerekliliği olarak mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, ülkenin bütünsel kalkınmasına katkı veren proje ve adımları hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Bu yıla süratli bir başlangıç yaptık"

Bu yıla büyük iddialarını ortaya koyan son derece süratli bir başlangıç yaptıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Son 18 yılda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, ulaştırma altyapılarını iyileştirdiklerini, ağları genişlettiklerini ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamladıklarını bildirdi.

Salgının başlangıcından itibaren kararlı adımlar sayesinde Avrupa ve Asya arasında durağanlaşan dünya ticaretinin, kesintisiz olarak devamını sağlayan lojistik güç olduklarını ortaya koyduklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün de geçtiğimiz aralık ayı içinde, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve orta koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasındaki seferlerini başarıyla tamamlayan ihracat trenlerimizin ardından, Ankara'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yollayacağımız ilk blok ihracat trenimizin mutluluğunu yaşıyoruz. Demir yollarımıza sahip çıkışımız yeni değil. 18 yıldır, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ortaya koyulan 'yurdumuzu demir ağlarla örmek' vizyonunu benimseyen ve hayata geçiren biz olduk. Diğer ulaşım modları gibi demir yollarını da sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak gördük."

Demir yollarına yapılan çalışmaları anlatan Karaismailoğlu, 2003'ten itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarını ve son 18 yılda demir yolu altyapısının gelişmesi için 171,6 milyar lira yatırım yaptıklarını ifade etti.

"Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldi"

Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan "Tek Kuşak Tek Yol Projesi"ni, Türkiye açısından da çok önemli bir proje, dahası bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, izledikleri proaktif politikalarla dünya demir yolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olan Türkiye'nin, Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini söyledi.

Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan trenin dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini anlatan Karaismailoğlu, 30 Ekim 2017’de faaliyetlerine başlayan bu hattın, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını bildirdi. Söz konusu hattın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğü bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün uğurlayacağımız ihracat trenimiz de Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesine taşınacak. Daha önce deniz ve kara yoluyla yapılan bu taşımanın demir yoluyla yapılıyor olması, Türkiye'de demir yolu alanındaki atılımların ve demir yolu işletmeciliğimize duyulan güvenin sonucudur."

"İhracatçılarımızın rekabet gücü artacak"

Türkiye'nin ihracatının artırılmasının herkesin hedefi olduğunu anlatan Karaismailoğlu, ihracatı artırma yolunda devlet tarafından yapılan tüm hamleleri destekler nitelikte olacak bu taşımanın, Türkiye-Rusya demir yolu hattının karşılıklı çalışması açısından da son derece önem arz ettiğini vurguladı.

Karaismailoğlu, kara yolu - demir yolu kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslim modeliyle yapılacak bu taşımanın ihracatçılara çok önemli bir alternatif olacağını dile getirerek, "Konteyner ve tır kasası taşımalarının demir yoluyla yapılmasıyla ihracatçımızın taşıma maliyetleri düşecek ve rekabet gücü artacaktır." ifadelerini kullandı.

"Çin'e düzenli bir şekilde ihracat trenleri gönderiliyor"

Karaismailoğlu, Çin'e düzenli bir şekilde ihracat trenlerinin gönderildiğini hatırlatarak, "Çin trenlerimizin bir yenisi daha bugün yola çıkıyor. Trenimizle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek 1000 ton boraks madeni 42 konteyner içerisinde Çin'in Xi'an şehrine taşınacak. Eti Maden boraks ihracat yüklemesini Kırka Bor Değirmenözü İltisak Hattında yapıyoruz." diye konuştu.

Yük taşımacılığının artırılması amacıyla fabrika, liman, organize sanayi bölgeleri gibi yük potansiyeli olan merkezlere demir yolu bağlantısının sağlanması amacıyla iltisak hatlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, 83,51 kilometre uzunluğunda 5 iltisak hattının yapımının devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'yi, bölgesinin lojistik üssü haline getirmek ve sanayicilerin rekabet gücünü artırmak amacıyla lojistik merkez yapımlarına da ağırlık verdiklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, bugüne kadar 11 lojistik merkezi işletmeye aldıklarını, yakında Kars Lojistik Merkezi'nin de açılışını yapacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, yapılan yatırımlarla karasal yük taşımacılığı içindeki demir yolu yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, Çin'e ulaşan trenler gibi Moskova'ya varmak üzere yola çıkan treninin de yolculuğunu hiçbir sorun yaşamadan başarıyla tamamlayacağına canı gönülden inandığını bildirdi.

"İki ülke dostluk köprülerini de güçlendiriyor"

Her iki ülkenin ihracat ve ithalatçılarının ürünlerini demir yolu üzerinden güvenle taşıması ve böylelikle ticari ilişkilerin güçlenmesinin iki taraf için de son derece önemli olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Taşımaları sadece ticari faaliyet olarak görmüyorum. Ticaret ve alışveriş, Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olmakta ve iki ülke arasındaki dostluk köprülerini de güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, 2021 yılı içinde artarak devam edecek seferlerle dostluğun daha da perçinleneceğini ifade ederek, Rusya Federasyonu'na yolcu edilen ihracat treninin yeni başarılar için güzel bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Bakan Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle işletilecek ilk ihracat blok trenini Moskova'ya, maden taşıyan ihracat blok trenini de Çin'in Xi'an şehrine uğurladı.

#Rusya #Çin #İhracat #Ankara Gar #Adil Karaismailoğlu
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