Şahap Kavcıoğlu'ndan 500 liralık banknot açıklaması
500 liralık banknot ve madeni 5 TL çıkacağına ilişkin iddialara cevap veren Başkan Kavcıoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
EKONOMİ 28.04.2022, 11:37 28.04.2022, 11:40
Enflasyonun yükselmesiyle birlikte bazı ekonomistler, 500 liralık banknotlar çıkarılacağını ve madeni 5 lira için çalışma yürütüldüğünü aktarmıştı.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün enflasyon tahminlerini açıklamak üzere gerçekleştirdiği basın toplantısında konuya açıklık getirildi.
Başkan Kavcıoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
"Ciddiye alınacak bir tarafı yok"
Böyle bir beklenti ve hazırlık içerisinde olunmadığını söyleyen Başkan Kavcıoğlu, "Böyle bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşın Tweetiyle böyle bir şey mümkün değil. Bizim böyle bir beklentimiz, hazırlığımız yok. Ciddiye alınacak bir tarafı yok." dedi.
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