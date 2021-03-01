Sahte altına dikkat! Sahtesi ile gerçeğini ayırmak oldukça zor

Bir yılda yüzde 50'nin üzerinde prim yapan altın, kalpazanların da gözdesi hâline geldi. Çeyrek, tam ve cumhuriyet altınının içini sarı bakır (pirinç madeni) veya gümüş ile dolduran kalpazanlar, piyasada büyük vurgun yaparken Kahramanmaraşlı Kuyumcu esnafı Ayhan Atıcı, bilhassa da altının fiyatının yüksek olduğu dönemlerde vatandaşlara altının değerinden daha düşük fiyatlara satıp, dolandırıcılık yapan kişilerin mağduriyetlere sebebiyet verdiğini söyledi.





Altın almak isteyenlerin alışverişlerini hafta sonu yapmamaları gerektiğini ifade eden Atıcı, yabancı uyruklu kişilerin mahalle aralarında dolaşarak, ellerindeki hiçbir değeri olmayan metaları vatandaşlara ucuz fiyata satıp, dolandırdığını vurguladı.

VATANDAŞLAR UYANIKLIK YAPTIĞINI ZANNEDERKEN, DOLANDIRILIYOR

Genelde yabancı uyruklu kişiler mahalle aralarında ellerinde altına benzer metalarla vatandaşlarımıza geliyorlar, “Ben çok mağdurum. Ancak bunu kurtarabildim. Bu altının değeri 30 bin TL ama paraya ihtiyacım olduğu için 5 bin TL’ye satacağım” gibi sözlerle hiçbir değeri olmayan madenleri vatandaşlarımıza satıyorlar. Vatandaşlarımızda uyanıklık yaptıklarını düşünerek bunları alıyorlar ama mağdur oluyorlar. Bizler böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz.”

Muhabir: Gökhan Çalı