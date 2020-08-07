Salgın döneminde krediye hücum! 3 bankadan dakikada 6 milyon kredi!

Kredilerin %61’i kamu bankalarından çekildi yani 100 liranın 61 lirasını 3 kamu bankası verdi.

Salgınla mücadele döneminde kredi hacmindeki artış 381 milyar lira 31 Mart 24 Temmuz arasındaki 77 iş günü dikkate alındığında günde ortalama 3 milyar 28 milyon liralık kredi verdi bankalar. Buda dakikada 5 milyon 938 bin kredi olarak kayıtlara geçti.

HABER – EMRE ATAÇ