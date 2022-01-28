Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması sona eriyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıtlama 31 Ocak'tan itibaren %40'tan %20'ye düşürülecek" denildi.
EKONOMİ 28.01.2022, 19:20 28.01.2022, 19:37
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması 29 Ocak itibarıyla kaldırılarak son bulacak. Doğal gazda uygulanan kısıntı ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülecek" dedi.
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