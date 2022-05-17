SGK duyurdu! İsteğe bağlı sigorta primi ile emeklilik mümkün mü? İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumundan isteğe bağlı prim ödemesi yaparak çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Bu sorunun cevabını merak eden milyonlarca insan var. Çalışmayan kişiler de emekli olabilir. Bu hak ise isteğe bağlı sigortalılık yöntemiyle sağlanabiliyor.

Emekli olmak isteyen ancak çalışmayan kişiler için tüm detaylar belli oldu. Milyonlarca çalışan emekliliği; yaş, prim ve sigortalılık süresine bağlı olarak kazanırken, koşulları farklı olanlar için de ‘isteğe bağlı sigorta’ yöntemiyle emeklilik fırsatı bulunuyor.

Yani isteğe bağlı sigorta; kişilerin kendi istekleriyle primlerini ödeyerek Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmalarını ve emekli olmalarını sağlıyor. Üstelik bunun için işe gitmek de gerekmiyor.

Bu durumdan, Türkiye’de ikamet edenler ile ikamet etmekteyken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarından; zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içinde 30 günden az olarak çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar, 18 yaşını dolduranlar faydalanabiliyor.