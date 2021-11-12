Siber dolandırıcılara operasyon: 7 gözaltı
İstanbul ve Mersin'de siber dolandırıcılar kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesapları boşalttılar. 2 milyon 754 bin lira dolandırıcılık yapan 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden ve aralarında nüfus müdürlüğü çalışanının da olduğu bir suç örgütü tespit edildi.
Söz konusu suç örgütü üyelerinin GSM operatörlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi.
2 milyon 754 bin lira dolandırıcılık
Şüphelilerin bu yöntemle 43 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 754 bin 200 liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
Suç örgütü üyelerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen 8 kişinin yakalanması için İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Firari bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.
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