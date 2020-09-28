Sigorta primlerinin tamamını devlet karşılayacak!

Pandemi sürecinde işyerinde kısa çalışma uygulamasına giden, işçilerini ücretsiz izne ayırmak zorunda kalan işyerlerine toplamda 12 milyar liralık normalleşme desteği veriliyor.

Kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle prim desteği sağlanacak. Buna göre, kısa çalışmaya tabi tutulan ve ücretsiz izne çıkartılan işçiler için işçi başına aylık 1103,63 liraya kadar prim desteği verilecek. Prim desteği olarak hesaplanan tutar, işverenin SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilecek.

Çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen sosyal güvenlik primlerinin işçi ve işveren payları, üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Destekten yararlanacak işyerleri, SGK'nın sitesine girip, 'e-SGK/İşveren/ İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama" ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.