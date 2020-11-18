Sokağa çıkma kısıtlama sonrası THY ve Pegasus'tan açıklama!

Sokağa çıkma kısıtlaması ise ile ilgili karar sonrası THY ve Pegasus'tan açıklama geldi.

EKONOMİ 18.11.2020, 13:25
Sokağa çıkma kısıtlama sonrası THY ve Pegasus'tan açıklama!

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" denildi.

Pegasus, sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili ikinci bir  duyuru yayımladı. Pegasus'un duyurusunda "20.11.2020 tarihinden itibaren hafta  sonları saat 10.00 ile 20.00 dışında uygulanacak olan sokağa çıkma  kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz  mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge  ibraz ederek seyahate katılabilirler." denildi.

#THY #Pegasus
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