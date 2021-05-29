Son 10 yılın en büyük kaybı! 562 milyar dolar buhar oldu

Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği kısıtlama ve Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya almasıyla başlayan satış süreci Mayıs ayında Bitcoin'in yüzde 36 değer kaybetmesine yol açtı.

Mayıs ayına 56.580 dolardan başlayan Bitcoin zaman zaman 60.000 doları zorlasa da bu seviyeyi kıramadı. Ardından başlayan olumsuz haber akışı büyük satışların gelmesine yol açtı. Bitcoin bugün 36.250 dolara geriledi.

Şu ana kadar yaşanan yüzde 36'lık düşüş Eylül 2011'den bu yana dolar bazında yaşanan en sert aylık gerileme oldu. Eylül 2011'de Bitcoin yüzde 37 değer kaybetmişti. Tabii Bitcoin'deki değer kaybı bugün ve yarın devam ederse söz konusu tarihteki düşüş aşılabilir.

Esen olumsuz rüzgarlar sadece Bitcoin'i değil tüm kripto para piyasasını etkiledi.

DOGECOIN DİRENDİ

Ethereum'daki değer kaybı yüzde 11 ile mayısta Bitcoin'e göre düşük kalırken Binance Coin yüzde 41 düştü. Büyük dalgalanmalar yaşamasına rağmen Dogecoin ise değerini korumayı başardı. Bunda Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın zaman zaman Dogecoin için attığı destek tweetleri etkili oldu.

Mayıs başında 2 trilyon 120 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri bugün itibarıyla 1 trilyon 558 milyar dolara düştü. Yani piyasadaki toplam değer kabı bu ay 562 milyar doları buldu.