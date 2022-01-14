SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine düzenleme
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk geldiği günler de zamanında ödenecek.
EKONOMİ 14.01.2022, 15:24 14.01.2022, 15:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, SSK ve Bağ-Kur aylıklarının ödeme günlerine ilişkin düzenleme yapıldı.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.
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