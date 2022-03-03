(AYRINTILAR GELİYOR)
Şubat ayı enflasyonu 4,81 oldu
TÜİK şubat ayı TÜFE verisini paylaştı. Enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.
EKONOMİ 03.03.2022, 10:11
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini aktardı.
TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi Ocak 2022'de yıllık yüzde 48,69, aylık ise yüzde 11,10 artmıştı.
Namaz Vakti 03 Mart 2022
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