Şubat ayında konut ve sanayi gazına zam yok
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için uygulanan geçerli tarifenin sabit kaldığını, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.
EKONOMİ 01.02.2022, 09:06
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.
Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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