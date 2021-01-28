Tarım sigortası hakkında merak edilenler! Tarım sigortası nedir, kimleri kapsar?
Çiftçilerin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar altında korumaya alan sigorta çeşidine tarım sigortası deniliyor. konuyla ilgili merak edilenleri Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya anlattı.
EKONOMİ 28.01.2021, 16:49 28.01.2021, 16:54
Tarım sigortası, çiftçilerin ürün veya hayvanlarını güvence altına almakla birlikte, herhangi bir sigorta güvencesi olmayan kişileri de güvence altına alıyor.
Herhangi bir sigorta güvenceleri olmayan mevsimlik veya gündelik çalışan işçiler de Ek 5 Tarım Sigortası ile güvence altına alınabiliyorlar.
Çiftçilerin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar altında korumaya alan sigorta çeşidine tarım sigortası deniliyor. Konuyla ilgili merak edilenleri Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya anlattı.
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