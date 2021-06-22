Tarım ürünlerinin gümrük vergilerinde düzenleme

Yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, badem, ceviz, muz, çay, çerezlik ayçiçeği ve yer fıstığı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.

Vergi oranları nispi ve maktu olarak ikiye bölünürken toplamda alınan gümrük vergisi oranı değiştirilmeden daha etkin bir uygulamaya gidilmesi amaçlandı.

Düzenlemeyle dünya fiyatlarının çok altında birim fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek tarım sektöründe adil ve rekabetçi bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda üreticinin korunması, piyasada haksız rekabet ortamının oluşmasının engellenmesi ve devletin vergi kaybının önlenmesi öngörülüyor.

Bazı sanayi ürünlerinin gümrük vergisi oranları düşürüldü

Bazı özel tanımlı sanayi ürünlerinin gümrük vergisi oranlarında da düzenlemeye gidildi.

Kararla, Türkiye'de yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri, Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak düşürüldü.

Sanayicilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Karar, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.